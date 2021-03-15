Малафеев отреагировал на слова Денисова про пенсию
Экс-спортивный директор "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал слова бывшего футболиста Игоря Денисова.
Ранее Денисов рассказал, что хотел вернуться в "Зенит" и в ходе переговоров Малафеев ему сказал: "Сколько тебе дать на пенсию?"
"Ну, не то чтобы "дать на пенсию". Он был уже немолодой футболист с точки зрения какой-то перспективы. И предусматривалось, что он, вероятно, будет завершать карьеру, если перейдет в "Зенит". Поэтому подразумевалось: "Какие его условия".
А то, что формат общения у нас был дружеский и проходил в такой форме, это из-за того, что мы играли вместе. Естественно, деловые переговоры проходят немножко по-другому. Обижаться на такие слова - это не очень на него похоже. Мне кажется, наоборот такие слова его злят и мотивируют", - заявил Малафеев.
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