Боатенг намерен покинуть "Баварию"

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Боатенг намерен покинуть "Баварию"

Защитник "Баварии" Джером Боатенг решил сменить клуб этим летом.

По сведениям Bild, 32-летний игрок покинет клуб в качестве свободного агента. Руководство "Баварии" не контактировало с футболистом и его агентом по вопросу продления контракта.

Отмечается, что Боатенг не ощущает поддержки от руководства клуба. Игрок расстроен, что получает поддержку только от наставника команды Ханси Флика.

В текущем сезоне Боатенг провел 28 матчей, в которых забил два гола и отдал один ассист.

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