"Манчестер Юнайтед" хочет выручить крупную сумму с продажи четырёх футболистов

"Манчестер Юнайтед" готов продать сразу четырех футболистов.

По сведениям Goal.com, "МЮ" выставит на продажу Диогу Далота, Фила Джонса, Джесси Лингарда и Хуана Мату.

Отмечается, что на продаже этих футболистов клуб намерен заработать порядка 70 миллионов евро.

После 29 туров "МЮ" занимает в АПЛ второе место и отстает от "Манчестер Сити" на 14 очков.

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