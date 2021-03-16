Ибрагимовича вызвали в сборную Швеции

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович вновь может одеть футболку сборной Швеции.

Как сообщает Sky Sport Italia, 39-летний швед попал в расширенный состав сборной на мартовские матчи квалификации ЧМ-2022 и на товарищеский матч против Эстонии.

"Милан" пока не подтверждает эту информацию. Напомним, что из-за травмы игрок не выходил на поле с 28 февраля.

Ибрагимович выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 год. Он является лучшим бомбардиром сборной, забив 62 гола в 116 играх.

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