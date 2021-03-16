Матч "Вулверхэмптон" - "Ливерпуль" был прерван на 15 минут из-за оказания помощи вратарю хозяев

Матч АПЛ "Вулверхэмптон" - "Ливерпуль" был прерван из-за серьезного повреждения вратаря хозяев Руя Патрисиу.

На 86-й минуте встречи защитник "волков" Конор Коуди попал своему голкиперу коленом в голову. Его унесли на носилках только к 101-й минуте.

Отмечается, что до этого тренер "Вулверхэмптон" использовал все три замены, однако ему удалось сменить вратаря в рамках тестирования дополнительной замены по сотрясению мозга.

В текущем сезоне Патрисиу провел 29 игр, из которых в 9 отстоял на ноль.

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