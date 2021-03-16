Матч "Вулверхэмптон" - "Ливерпуль" был прерван на 15 минут из-за оказания помощи вратарю хозяев

Теги вулверхэмптонливерпульруи патрисиу

Матч "Вулверхэмптон" - "Ливерпуль" был прерван на 15 минут из-за оказания помощи вратарю хозяев

Матч АПЛ "Вулверхэмптон" - "Ливерпуль" был прерван из-за серьезного повреждения вратаря хозяев Руя Патрисиу.

На 86-й минуте встречи защитник "волков" Конор Коуди попал своему голкиперу коленом в голову. Его унесли на носилках только к 101-й минуте.

Отмечается, что до этого тренер "Вулверхэмптон" использовал все три замены, однако ему удалось сменить вратаря в рамках тестирования дополнительной замены по сотрясению мозга.

В текущем сезоне Патрисиу провел 29 игр, из которых в 9 отстоял на ноль.

Читайте также: "Ливерпуль" на выезде обыграл "Вулверхэмптон". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду круче Пеле, "Манчестер Сити", "Бавария" и "Интер" уже практически чемпионы, а "Атлетико" сдулся: главные итоги выходных

Роналду круче Пеле, "Манчестер Сити", "Бавария" и "Интер" уже практически чемпионы, а "Атлетико" сдулся: главные итоги выходных

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов