Матч "Вулверхэмптон" - "Ливерпуль" был прерван на 15 минут из-за оказания помощи вратарю хозяев
Матч АПЛ "Вулверхэмптон" - "Ливерпуль" был прерван из-за серьезного повреждения вратаря хозяев Руя Патрисиу.
На 86-й минуте встречи защитник "волков" Конор Коуди попал своему голкиперу коленом в голову. Его унесли на носилках только к 101-й минуте.
Отмечается, что до этого тренер "Вулверхэмптон" использовал все три замены, однако ему удалось сменить вратаря в рамках тестирования дополнительной замены по сотрясению мозга.
В текущем сезоне Патрисиу провел 29 игр, из которых в 9 отстоял на ноль.
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|Команда
|М
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|27
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|3
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
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|Тоттенхэм
|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18