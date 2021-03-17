Президент Ла Лиги высказался о возможном возвращении Роналду в "Реал"

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Президент Ла Лиги высказался о возможном возвращении Роналду в "Реал"Фото: Твиттер Barça Universal

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался на тему возможного возвращения нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в "Реал".

"Роналду до сих пор способен делать разницу, он все еще является гением и суперзвездой. Он обрел себя в "Реале", и если бы он вернулся, было бы здорово", - приводит слова Тебаса Marca.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. В составе клуба он завоевал 15 трофеев, в том числе 4 Лиги Чемпионов.

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