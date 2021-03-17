Тренер "Ротора" Хацкевич раскритиковал судейство в матче с "Ростовом"

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Тренер "Ротора" Хацкевич раскритиковал судейство в матче с "Ростовом"Фото: Футбол 24

Наставник "Ротора" Александр Хацкевич высказался о судействе в игре против "Ростова" (0:4).

"Как я оценю судейство? Одним словом? Как-то Никулина попросили описать его жизнь. Он ответил: "Матом можно? Нет? Тогда все хорошо..."

Если серьезно, это беспредел! Особенно в первом тайме. Что бы ты не делал, все время свистели в пользу "Ростова". Особенно в штрафной. В центре поля - все грамотно, четко... Пенальти неоднозначный.

Я думаю, что футболист "Ростова" играл рукой. Это фол. Нужно было останавливать игру, а в итоге соперник забил..." - заявил Хацкевич.

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