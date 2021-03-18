"Бавария" снова обыграла "Лацио" и вышла в 1/4 финала Лиги Чемпионов

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"Бавария" снова обыграла "Лацио" и вышла в 1/4 финала Лиги ЧемпионовФото Bavarian Football Works

В ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов "Бавария" победила "Лацио".

Таким образом, мюнхенский клуб пробился в четвертьфинал турнира.

"Бавария" - "Лацио" 2:1, первый матч 4:1

Голы: Левандовски (пен), 33 - 1:0, Шупо-Мотинг, 73 - 2:0, Пароло, 82 - 2:1

"Бавария": Нюбель, Павар, Боатенг (Зюле, 46), Люка Эрнандес, Алаба, Гнабри, Киммих (Хави Мартинес, 77), Сане, Горетцка (Дэвис, 64), Мюллер (Мусиала, 71), Левандовски (Шупо-Мотинг, 71).

"Лацио": Рейна, Лаццари (Пароло, 57), Раду, Ачерби, Марушич, Луис Альберто (Катальди, 75), Эскаланте (Акпа-Акпро, 84), Милинкович-Савич, Фарес (Лулич, 46), Корреа, Мурики (Перейра, 56).    

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