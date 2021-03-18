"Челси" выбил "Атлетико" из Лиги Чемпионов

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"Челси" выбил "Атлетико" из Лиги ЧемпионовФото We Ain't Got No History

В ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов "Челси" одержал победу над "Атлетико".

По сумме двух встреч в 1/4 финала турнира вышел лондонский клуб.

"Челси" - "Атлетико" 2:0, первый матч - 1:0

Голы: Зиеш, 34 - 1:0, Эмерсон, 90 - 2:0

"Челси": Менди, Джеймс, Рюдигер, Зума, Алонсо (Чилуэлл, 90), Зиеш (Пулишич, 77), Ковачич, Хавертц (Эмерсон, 90), Канте, Аспиликуэта, Вернер (Хадсон-Одои, 83).

"Атлетико": Облак, Триппьер (Лемар, 69), Савич, Хименес, Лоди (Эрмосо, 46), Коке, Сауль, Льоренте, Карраско (Дембеле, 53), Жоау Феликс, Суарес (Корреа, 59).

Удаление: Савич (81).

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