Моуринью избежит увольнения из "Тоттенхэма" только при одном условии

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Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью может покинуть клуб по окончании сезона.

По сведениям Sportsmail, руководство "шпор" уволит португальца, если клуб не сможет финишировать в топ-4 АПЛ.

Отмечается, что в случае увольнения "Тоттенхэм" не намерен платить Моуринью неустройку, которая составляет 35 миллионов евро, а будет выплачивать ему зарплату по контракту.

Напомним, что вчера загребское "Динамо" выбило "Тоттенхэм" из Лиги Европы на стадии 1/8 финала. В АПЛ после 29 туров "шпоры" идут на восьмом месте, отставая от топ-4 на 6 очков.

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