Моуринью избежит увольнения из "Тоттенхэма" только при одном условии

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Моуринью избежит увольнения из "Тоттенхэма" только при одном условииФото

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью может покинуть клуб по окончании сезона.

По сведениям Sportsmail, руководство "шпор" уволит португальца, если клуб не сможет финишировать в топ-4 АПЛ.

Отмечается, что в случае увольнения "Тоттенхэм" не намерен платить Моуринью неустройку, которая составляет 35 миллионов евро, а будет выплачивать ему зарплату по контракту.

Напомним, что вчера загребское "Динамо" выбило "Тоттенхэм" из Лиги Европы на стадии 1/8 финала. В АПЛ после 29 туров "шпоры" идут на восьмом месте, отставая от топ-4 на 6 очков.

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