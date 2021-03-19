Сборная Германии назвала заявку на матчи квалификации ЧМ-2022

Теги германияйоахим лёв

Сборная Германии назвала заявку на матчи квалификации ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной Германии во главе с Йоахимом Лёвом определился с заявкой на игры квалификации к ЧМ-2022.

Вратари: Мануэль Нойер ("Бавария"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"), Бернд Лено ("Арсенал"), Кевин Трапп ("Айнтрахт").

Защитники: Маттиас Гинтер ("Боруссия" М), Антонио Рюдигер ("Челси"), Никлас Зюле ("Бавария"), Жонатан Та ("Байер"), Эмре Джан ("Боруссия" Д), Робин Госенс ("Аталанта"), Марцель Хальстенберг ("РБ Лейпциг"), Лукас Клостерманн ("РБ Лейпциг"), Филипп Макс (ПСВ).

Полузащитники: Леон Горецка ("Бавария"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Тони Кроос ("Реал"), Флориан Нойхаус ("Боруссия" М), Кай Хаверц ("Челси"), Йонас Хофманн ("Боруссия" М), Джамал Мусиала ("Бавария"), Флориан Вирц ("Байер").

Нападающие: Лерой Сане ("Бавария"), Серж Гнабри ("Бавария"), Амин Юнес ("Айнтрахт"), Тимо Вернер ("Челси").

Отметим, что сборную Германии ожидают матчи против Исландии (25 марта), Румынии (28 марта) и Северной Македонии (31 марта).

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