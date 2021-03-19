Сборная Германии назвала заявку на матчи квалификации ЧМ-2022
Тренерский штаб сборной Германии во главе с Йоахимом Лёвом определился с заявкой на игры квалификации к ЧМ-2022.
Вратари: Мануэль Нойер ("Бавария"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"), Бернд Лено ("Арсенал"), Кевин Трапп ("Айнтрахт").
Защитники: Маттиас Гинтер ("Боруссия" М), Антонио Рюдигер ("Челси"), Никлас Зюле ("Бавария"), Жонатан Та ("Байер"), Эмре Джан ("Боруссия" Д), Робин Госенс ("Аталанта"), Марцель Хальстенберг ("РБ Лейпциг"), Лукас Клостерманн ("РБ Лейпциг"), Филипп Макс (ПСВ).
Полузащитники: Леон Горецка ("Бавария"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Тони Кроос ("Реал"), Флориан Нойхаус ("Боруссия" М), Кай Хаверц ("Челси"), Йонас Хофманн ("Боруссия" М), Джамал Мусиала ("Бавария"), Флориан Вирц ("Байер").
Нападающие: Лерой Сане ("Бавария"), Серж Гнабри ("Бавария"), Амин Юнес ("Айнтрахт"), Тимо Вернер ("Челси").
Отметим, что сборную Германии ожидают матчи против Исландии (25 марта), Румынии (28 марта) и Северной Македонии (31 марта).
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|Группа A
|М
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|Уругвай
|3
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|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3