"Спартак" поздравил Кокорина с 30-летием

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

"Спартак" не оставил без внимания 30-летие форварда "Фиорентины" Александра Кокорина.

"С днем рождения, Саша. Нашему бывшему игроку исполнилось 30 лет! Желаем поменьше травм и успехов в Италии", - заявили в пресс-службе клуба.

Кокорин выступал за "Спартак" с августа 2020 по январь 2021 года. За это время он провел 10 матчей, забил два гола и отдал один ассист.

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