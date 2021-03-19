Тайсон летом покинет "Шахтер"

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Вингер "Шахтера" Тайсон близок к уходу из клуба.

По сведениям журналиста Николо Скиры, 33-летний бразилец покинет клуб летом по окончании контракта. Интерес к игроку проявляет "Интернасьонал".

Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года. В составе клуба он завоевал 15 трофеев.

В этом сезоне на счету бразильца два гола и один ассист в 24 играх.

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