Тайсон летом покинет "Шахтер"
Фото: Footboom
Вингер "Шахтера" Тайсон близок к уходу из клуба.
По сведениям журналиста Николо Скиры, 33-летний бразилец покинет клуб летом по окончании контракта. Интерес к игроку проявляет "Интернасьонал".
Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года. В составе клуба он завоевал 15 трофеев.
В этом сезоне на счету бразильца два гола и один ассист в 24 играх.
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