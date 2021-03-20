Зидан: "Ты можешь подписать десятилетний контракт и потерять работу на следующий день"
Фото: France 24
Наставник "Реала" Зинедин Зидан высказался о своем будущем.
"Мир футбола таков, какой есть. Я всегда любил футбол. У меня была возможность выступать за этот великий клуб и тренировать его. Я наслаждался каждым моментом. Все, что я могу делать, это наслаждаться, так как однажды все завершится.
Я не хочу заглядывать сильно дальше следующей игры. Ты можешь подписать десятилетний контракт и потерять работу на следующий день. Или наоборот. Меня мотивирует ежедневный острые ощущения от этого", - приводит слова Зидана сайт клуба.
Зидан тренировал "Реал" с 2016 по 2018 год, а также возглавляет с 2019 года. Под его руководством клуб три года подряд завоевывал Лигу Чемпионов.
Читайте также: Мнение: против "Аталанты" Зидан провел свой тактически лучший матч у руля "Реала". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Фулхэм" уступил "Лидсу" в матче АПЛ
-
"Бетис" обыграл "Леванте" в матче Ла Лиги
-
1
"Монако" Головина разгромил "Сент-Этьен"
-
"Дженоа" добыл выездную победу над "Пармой"
-
1
"РБ Лейпциг" переиграл "Арминию" и сократил отставание от "Баварии"
-
Зидан: "Ты можешь подписать десятилетний контракт и потерять работу на следующий день"
-
Экс-арбитр Федотов назвал виновного в проблемах VAR в РПЛ
-
1
Олич определился, кто будет его помощником в ЦСКА
-
Тайсон летом покинет "Шахтер"
-
"Спартак" поздравил Кокорина с 30-летием
-
Дзюба повторил антирекорд чемпионата по нереализованным пенальти в одном сезоне
-
Рамос пропустит ближайший матч "Реала"
-
1
Журналист Короткин: "В "Фиорентине" люди в шоке от Кокорина"
-
Акционер "Спартака" подал иск против клуба
-
1
Успехи "Зенита" и "Спартака", поражения ЦСКА и "Краснодара": все результаты 23-го тура РПЛ
-
1
Гол Месси в ворота ПСЖ признан лучшим в ответных матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
Кутепов рассказал, в каком виде спорта хотел бы себя попробовать после завершения карьеры футболиста
-
1
Неймар - самый высокооплачиваемый игрок Лиги 1, в топ-10 только футболисты ПСЖ
-
"Сочи" разгромил "Тамбов", "Рубин" проиграл "Химкам"
-
Сборная Германии назвала заявку на матчи квалификации ЧМ-2022
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14