Зидан: "Ты можешь подписать десятилетний контракт и потерять работу на следующий день"

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Наставник "Реала" Зинедин Зидан высказался о своем будущем.

"Мир футбола таков, какой есть. Я всегда любил футбол. У меня была возможность выступать за этот великий клуб и тренировать его. Я наслаждался каждым моментом. Все, что я могу делать, это наслаждаться, так как однажды все завершится.

Я не хочу заглядывать сильно дальше следующей игры. Ты можешь подписать десятилетний контракт и потерять работу на следующий день. Или наоборот. Меня мотивирует ежедневный острые ощущения от этого", - приводит слова Зидана сайт клуба.

Зидан тренировал "Реал" с 2016 по 2018 год, а также возглавляет с 2019 года. Под его руководством клуб три года подряд завоевывал Лигу Чемпионов.

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