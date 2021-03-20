Роналду - лучший игрок Серии А сезона-2019/20 по версии Итальянской ассоциации футболистов

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Роналду - лучший игрок Серии А сезона-2019/20 по версии Итальянской ассоциации футболистов Фото: твиттер Gran Galà del Calcio AIC

Итальянская ассоциация футболистов определила лучшего футболиста, тренера и команду Серии А сезона 2019/20.

Лучшим футболистом признан нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Лучший тренер - Джан Пьеро Гасперини, лучшая команда - "Аталанта".

Символическая сборная сезона: Джанлуиджи Доннарумма; Робин Гозенс, Стефан де Врей, Леонардо Бонуччи, Тео Эрнандес; Николо Барелла, Папу Гомес, Луис Альберто; Пауло Дибала, Чиро Иммобиле, Криштиану Роналду.

Лучший арбитр: Даниэле Орсато.

Лучшая футболистка: Кристиана Джирелли ("Ювентус").

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