"Атлетик" и "Эйбар" не выявили победителя
Фото: Mundo Deportivo
В рамках 28-го тура испанской Ла Лиги "Атлетик" сыграл вничью с "Эйбаром".
"Атлетик" поднялся на девятое место, "Эйбар" - на 18-е.
"Атлетик" - "Эйбар" 1:1
Голы: Берчиче, 9 - 1:0, Кике Гарсия, 17 - 1:1
"Атлетик": Унаи Симон, Мартинес, Берчиче, Йерай Альварес, Де Маркос, Рауль Гарсия (Вильялибре, 69), Весга (Дани Гарсия, 46), Муниаин (Морсильо, 75), Унаи Лопес (Венседор, 46), Беренгер (Ибаи Гомес, 75), Уильямс.
"Эйбар": Дмитрович, Родригес (Инуи, 71), Арбилья, Рафа Соареш, Посо, Диоп, Алеиш Гарсия (Леон, 84), Хиль, Альварес, Оливейра, Кике Гарсия (Кике Гонсалес, 90).
Читайте также: "Бетис" обыграл "Леванте" в матче Ла Лиги. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Лента новостей
-
Агент Мижигурскис рассказал, как Смородская отказалась покупать Коутиньо в "Локомотив"
-
Брандт может покинуть "Боруссию" летом
-
"Атлетик" и "Эйбар" не выявили победителя
-
Роберто Карлос высказался о предстоящем противостоянии "Реала" с "Ливерпулем" в ЛЧ
-
Карпин опубликовал фото в очках жены
-
Стали известны детали контракта Олича с ЦСКА
-
"Саутгемптон" прошел в полуфинал Кубка Англии
-
"Ренн" в гостях уверенно победил "Метц"
-
Стало известно, когда Сафонов сможет сыграть за "Краснодар"
-
ЦСКА договорился с Оличем
-
Геркус прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ
-
Итальянский клуб интересуется Нагельсманном
-
"Спартак-2" едва не проиграл "Алании", несмотря на преимущество в два гола к перерыву
-
Тренер сборной Бельгии: "Азар станет лучшим игроком Евро"
-
"Сочи" показал празднование разгромной победы над "Тамбовом"
-
Вильена близок к уходу из "Краснодара"
-
Агент Головина подтвердил, что игрока отпустили в Сочи
-
1
"Барселона" признана лучшим клубом Европы за последнее десятилетие по версии IFFHS
-
Сёмин высказался о потенциале Захаряна
-
Испанская любовница Мамаева: "Я верю в прекрасное будущее вместе с Пашей"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14