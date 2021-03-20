"Атлетик" и "Эйбар" не выявили победителя

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"Атлетик" и "Эйбар" не выявили победителяФото: Mundo Deportivo

В рамках 28-го тура испанской Ла Лиги "Атлетик" сыграл вничью с "Эйбаром".

"Атлетик" поднялся на девятое место, "Эйбар" - на 18-е.

"Атлетик" - "Эйбар" 1:1

Голы: Берчиче, 9 - 1:0, Кике Гарсия, 17 - 1:1

"Атлетик": Унаи Симон, Мартинес, Берчиче, Йерай Альварес, Де Маркос, Рауль Гарсия (Вильялибре, 69), Весга (Дани Гарсия, 46), Муниаин (Морсильо, 75), Унаи Лопес (Венседор, 46), Беренгер (Ибаи Гомес, 75), Уильямс.

"Эйбар": Дмитрович, Родригес (Инуи, 71), Арбилья, Рафа Соареш, Посо, Диоп, Алеиш Гарсия (Леон, 84), Хиль, Альварес, Оливейра, Кике Гарсия (Кике Гонсалес, 90).

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