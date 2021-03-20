"Ницца" разгромила "Марсель" в матче Лиги 1
Фото: 24matins.fr
В рамках 30-го тура французской Лиги 1 "Ницца" разгромила "Марсель".
Благодаря победе поднялась на десятое место, "Марсель" остается шестым.
"Ницца" - "Марсель" 3:0
Голы: Тюрам, 34 - 1:0, Гуири, 74 - 2:0, Клод-Морис, 90 - 3:0
"Ницца": Бенитес, Данилюк, Тодибо, Лотомба, Камара, Тюрам, Шнайдерлин, Клод-Морис, Дольберг, Маолида (Аталь, 67), Гуири.
"Марсель": Манданда, Лирола, Балерди, Чалета-Цар, Нагатомо (Сакаи, 15), Пайет (Бенедетто, 73), Гуйе, Товен, Нтчам (Луис Энрике, 46), Альваро Гонсалес (Кауи, 69), Милик.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13