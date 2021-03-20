"Ницца" разгромила "Марсель" в матче Лиги 1

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"Ницца" разгромила "Марсель" в матче Лиги 1Фото: 24matins.fr

В рамках 30-го тура французской Лиги 1 "Ницца" разгромила "Марсель".

Благодаря победе поднялась на десятое место, "Марсель" остается шестым.

"Ницца" - "Марсель" 3:0

Голы: Тюрам, 34 - 1:0, Гуири, 74 - 2:0, Клод-Морис, 90 - 3:0

"Ницца": Бенитес, Данилюк, Тодибо, Лотомба, Камара, Тюрам, Шнайдерлин, Клод-Морис, Дольберг, Маолида (Аталь, 67), Гуири.

"Марсель": Манданда, Лирола, Балерди, Чалета-Цар, Нагатомо (Сакаи, 15), Пайет (Бенедетто, 73), Гуйе, Товен, Нтчам (Луис Энрике, 46), Альваро Гонсалес (Кауи, 69), Милик.

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