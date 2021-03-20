"Локомотив" не устроили финансовые запросы Иосифова
Фото ФК "Локомотив"
Хавбек "Локомотива" Никита Иосифов близок к уходу из клуба.
По сведениям Metaratings, "железнодорожникам" не удалось договориться с игроком об условиях нового контракта. Отец футболиста требовал от клуба 50 миллионов рублей подъемных за контракт на полтора года и зарплату 300 тысяч евро за сезон. Однако "Локомотив" не готов удовлетворить эти запросы.
Отмечается, что "Локомотив" предложил 19-летнему Иосифову 25 миллионов рублей за трехлетний контракт с выплатой частями во время всего срока и зарплату в 200 тысяч евро за сезон.
По действующему соглашению, которое истекает 1 июня, игрок зарабатывает 120 тысяч рублей в месяц. Иосифов провел за основную команду "Локомотива" 6 матчей, но результативными действиями не отличился.
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