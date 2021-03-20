Лёв приступил к изучению испанского языка. Он покинет сборную Германии после Евро-2020

Теги германияйоахим лёвреал мадрид

Лёв приступил к изучению испанского языка. Он покинет сборную Германии после Евро-2020 Фото: dpa

Все еще неизвестно, где продолжит карьеру Йоахим Лёв после ухода из сборной Германии.

По сведениям журналиста Кристиана Фалька, Лёв приступил к изучению испанского языка. По информации Фалька, 61-летний немец ранее говорил ему о желании поработать в "Реале".

Напомним, что Лёв покинет сборную Германии после Евро-2020. Лёв тренирует сборную с 2006 года. Под его руководством команда выигрывала Кубок Конфедераций и Чемпионат мира-2014.

На чемпионатах Европы у Германии серебряные (2008) и бронзовые медали (2012, 2016).

Читайте также: Рангник готов возглавить сборную Германии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" обыграл "Эвертон" и вышел в полуфинал Кубка Англии

"Манчестер Сити" обыграл "Эвертон" и вышел в полуфинал Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов