Лёв приступил к изучению испанского языка. Он покинет сборную Германии после Евро-2020

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Все еще неизвестно, где продолжит карьеру Йоахим Лёв после ухода из сборной Германии.

По сведениям журналиста Кристиана Фалька, Лёв приступил к изучению испанского языка. По информации Фалька, 61-летний немец ранее говорил ему о желании поработать в "Реале".

Напомним, что Лёв покинет сборную Германии после Евро-2020. Лёв тренирует сборную с 2006 года. Под его руководством команда выигрывала Кубок Конфедераций и Чемпионат мира-2014.

На чемпионатах Европы у Германии серебряные (2008) и бронзовые медали (2012, 2016).

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