У "Челси" в шорт-листе три центральных защитника

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"Челси" намерен летом подписать нового центрального защитника.

По сведениям The Athletic, в шорт-лист лондонского клуба входят Никлас Зюле ("Бавария"), Хосе Хименес ("Атлетико") и Ибраима Конате ("РБ Лейпциг").

На данный момент в распоряжении клуба четыре центральных защитника - Тьяго Силва, Курт Зума, Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен.

После 29 туров "Челси" занимает в АПЛ четвертое место.

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