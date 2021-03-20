Самые высокооплачиваемые игроки и тренер Бундеслиги - представители "Баварии"
Фото: Getty Images
Французское издание L’Equipe представило рейтинг самых высокооплачиваемых игроков и тренеров Бундеслиги.
Самым большим заработком среди футболистов могут похвастаться представители "Баварии" - Роберт Левандовски и Мануэль Нойер (по 1,7 миллиона евро в месяц). В топ-5 входят также игроки мюнхенского клуба - Лерой Сане (1,5 млн), Томас Мюллер (1,3 млн) и Лукас Эрнандес (1,1 млн).
Топ-3 самых высокооплачиваемых тренеров Бундеслиги выглядит так:
1. Ханс-Дитер Флик ("Бавария") - 0,58 миллиона евро в месяц.
2. Петер Бош ("Байер") - 0,29 млн.
3. Юлиан Нагельсманн ("РБ Лейпциг") - 0,25 млн.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20