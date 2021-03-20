Самые высокооплачиваемые игроки и тренер Бундеслиги - представители "Баварии"

Теги бавария мюнхенроберт левандовскиханс-дитер фликмануэль нойер

Самые высокооплачиваемые игроки и тренер Бундеслиги - представители "Баварии"Фото: Getty Images

Французское издание L’Equipe представило рейтинг самых высокооплачиваемых игроков и тренеров Бундеслиги.

Самым большим заработком среди футболистов могут похвастаться представители "Баварии" - Роберт Левандовски и Мануэль Нойер (по 1,7 миллиона евро в месяц). В топ-5 входят также игроки мюнхенского клуба - Лерой Сане (1,5 млн), Томас Мюллер (1,3 млн) и Лукас Эрнандес (1,1 млн).

Топ-3 самых высокооплачиваемых тренеров Бундеслиги выглядит так:

1. Ханс-Дитер Флик ("Бавария") - 0,58 миллиона евро в месяц.

2. Петер Бош ("Байер") - 0,29 млн.

3. Юлиан Нагельсманн ("РБ Лейпциг") - 0,25 млн.

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
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9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
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12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
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