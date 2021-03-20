Самые высокооплачиваемые игроки и тренер Бундеслиги - представители "Баварии"

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Французское издание L’Equipe представило рейтинг самых высокооплачиваемых игроков и тренеров Бундеслиги.

Самым большим заработком среди футболистов могут похвастаться представители "Баварии" - Роберт Левандовски и Мануэль Нойер (по 1,7 миллиона евро в месяц). В топ-5 входят также игроки мюнхенского клуба - Лерой Сане (1,5 млн), Томас Мюллер (1,3 млн) и Лукас Эрнандес (1,1 млн).

Топ-3 самых высокооплачиваемых тренеров Бундеслиги выглядит так:

1. Ханс-Дитер Флик ("Бавария") - 0,58 миллиона евро в месяц.

2. Петер Бош ("Байер") - 0,29 млн.

3. Юлиан Нагельсманн ("РБ Лейпциг") - 0,25 млн.

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