Куман высказался о шансах "Барселоны" на "золотой дубль"

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Куман высказался о шансах "Барселоны" на "золотой дубль"Фото: Football Espana

Наставник "Барселоны" Рональд Куман оценил шансы команды на победу в Ла Лиге и Кубке Испании.

"Я не люблю говорить о "золотом дубле". Ситуация может быстро измениться. Еще недавно мы играли плохо. Необходимо продолжать работать, двигаться от матча к матчу. Мы отстаем от "Атлетико" на четыре очка, у нас трудное расписание.

В финале кубка нам предстоит встретиться с сильным соперником. У нас еще есть время на победы. Мы должны двигаться от игры к игре, думать только о завтрашнем дне. Нам предстоит длинный путь, чтобы взять какие-то трофеи", - приводит слова Кумана Marca.

Завтра, 21 марта, "Барсу" ждет выездной поединок с "Реал Сосьедадом".

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