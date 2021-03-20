Куман высказался о шансах "Барселоны" на "золотой дубль"
Фото: Football Espana
Наставник "Барселоны" Рональд Куман оценил шансы команды на победу в Ла Лиге и Кубке Испании.
"Я не люблю говорить о "золотом дубле". Ситуация может быстро измениться. Еще недавно мы играли плохо. Необходимо продолжать работать, двигаться от матча к матчу. Мы отстаем от "Атлетико" на четыре очка, у нас трудное расписание.
В финале кубка нам предстоит встретиться с сильным соперником. У нас еще есть время на победы. Мы должны двигаться от игры к игре, думать только о завтрашнем дне. Нам предстоит длинный путь, чтобы взять какие-то трофеи", - приводит слова Кумана Marca.
Завтра, 21 марта, "Барсу" ждет выездной поединок с "Реал Сосьедадом".
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Куман высказался о шансах "Барселоны" на "золотой дубль"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14