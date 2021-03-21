Стало известно, когда Олич получит визу на работу в России
Фото: Эдгар Брещанов, "Чемпионат"
ЦСКА завершает назначение Ивицы Олича на пост тренера команды.
Как сообщает Metaratings, в понедельник, 22 марта, хорват получит визу для работы в России.
Ранее сообщалось, что Олич подпишет контракт до лета 2022 года. Первая тренировка команды под его руководством состоится 23 марта.
После 23 туров ЦСКА занимает в РПЛ пятое место. В ближайшем матче "армейцы" сыграют против "Тамбова".
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