Стало известно, когда Олич получит визу на работу в России

Фото: Эдгар Брещанов, "Чемпионат"

ЦСКА завершает назначение Ивицы Олича на пост тренера команды.

Как сообщает Metaratings, в понедельник, 22 марта, хорват получит визу для работы в России.

Ранее сообщалось, что Олич подпишет контракт до лета 2022 года. Первая тренировка команды под его руководством состоится 23 марта.

После 23 туров ЦСКА занимает в РПЛ пятое место. В ближайшем матче "армейцы" сыграют против "Тамбова".

Читайте также: СМИ узнали, кто является инициатором приглашения Олича в ЦСКА. | http://soccernews.ru