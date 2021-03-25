Хорватия проиграла Словении, Чехия разгромила Эстонию и другие результаты 1-го тура отбора ЧМ-2022

Теги хорватиясловениячехиянорвегиясербия

Хорватия проиграла Словении, Чехия разгромила Эстонию и другие результаты 1-го тура отбора ЧМ-2022Фото: Getty Images

Представляем результаты матчей 1-го тура отборочного раунда на ЧМ-2022.

Группа А

Сербия - Ирландия 3:2

Голы: Браун, 18 - 0:1, Влахович, 40 - 1:1, Митрович, 68 - 2:1, Митрович, 75 - 3:1, Коллинз, 86 - 3:2

Сербия: Дмитрович, Младенович (Костич, 46), Павлович, Митрович, Гайич, Джуричич (Митрович, 63), Лукич, Тадич (Гудель, 78), Рачич (Максимович, 63), Миленкович, Влахович (Йович, 82).

Ирландия: Трэверс, Стивенс, Коулмэн, О`Ши, Доэрти, Браун (Коллинз, 79), Моламби (Хендрик, 61), Робинсон (Макклейн, 79), Каллен, Кларк (Брэйди, 79), Коннолли (Лонг, 67).


Группа Е

Эстония - Чехия 2:6

Голы: Саппинен, 12 - 1:0, Шик, 18 - 1:1, Барак, 27 - 1:2, Соучек, 32 - 1:3, Соучек, 43 - 1:4, Соучек, 48 - 1:5, Янкто, 56 - 1:6, Аньер, 86 - 2:6

Эстония: Аксалу, Пюрг, Лиландер, Паскочи, Поом, Антонов (Пури, 75), Ыйгус, Васильев (Аньер, 73), Саппинен (Рооснупп, 88), Аллику (Кирсс, 73), Ващук (Фролов, 82).

Чехия: Павленка, Кадержабек, Челюстка (Зима, 85), Кудела, Боржил, Дарида, Провод (Выдра, 65), Янкто (Масопуст, 65), Соучек, Барак (Пекхарт, 65), Шик (Голеш, 79).


Группа G

Латвия - Черногория 1:2

Голы: Икауниекс, 40 - 1:0, Йоветич, 41 - 1:1, Йоветич, 83 - 1:2

Латвия: Штейнбор, Черномордый, Юрковскис, Ошс, Икауниекс, Цыганик (Икауниекс, 81), Камеш (Яунземс, 71), Зюзин (Карклиньш, 71), Улдрикис (Кроллис, 81), Тоберс, Савальниекс.

Черногория: Миятович, Радунович, Вуячич, Савич, Марушич, Хакшабанович (Больевич, 90), Шчекич, Косович, Джурджевич, Иванович (Йовович, 75), Йоветич (Бечирай, 87).


Гибралтар - Норвегия 0:3

Голы: Серлот, 43 - 0:1, Торстведт, 45 - 0:2, Свенссон, 57 - 0:3

Гибралтар: Кулинг, Уайзмэн, Чиполина, Оливеро, Эннесли (Барнетт, 72), Ронан (Босио, 67), Сарджент, Де Барр, Уокер, Муэли, Кассиаро (Валарино, 78).

Норвегия: Ярстейн, Лоде, Свенссон (Линнес, 62), Страннберг, Мелинг, Мидтше (Нген, 62), Эдегор (Берг, 46), Торстведт, Эльюнусси (Хеуге, 46), Серлот, Холанд (Кинг, 62).


Группа Н

Словения - Хорватия 1:0

Гол: Ловрич, 15 - 1:0

Словения: Облак, Мевля, Балковец, Стоянович, Блажич, Куртич, Ловрич (Байрич, 87), Иличич (Скубиц, 87), Бийол (Ветрих, 69), Бохар (Чрнигой, 64), Шпорар (Крамер, 69).

Хорватия: Ливакович, Врсалько, Баришич (Оршич, 46), Вида, Ловрен, Брозович, Модрич, Влашич (Будимир, 69), Ковачич (Пашалич, 83), Перишич, Крамарич (Брекало, 65).


Кипр - Словакия 0:0

Кипр: Деметриу, Иоанну, Лайфис, Сотириу, Кусулос, Антониу, Артиматас, Питтас, Кастанос (Кирьяку, 66), Папулис (Лоизу, 72), Сотириу (Элиа, 90).

Словакия: Дубравка, Пекарик, Губочан, Ганцко, Шкриньяр, Куцка, Беро (Шранц, 78), Дуда (Стрелец, 84), Грошовски, Руснак (Грегуш, 60), Боженик (Дюриш, 61).

Читайте также: Россия начала отбор на ЧМ-2022 с победы над Мальтой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 24 марта

Главные новости дня: 24 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
Полная таблица

топ-5 тегов