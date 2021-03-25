Хорватия проиграла Словении, Чехия разгромила Эстонию и другие результаты 1-го тура отбора ЧМ-2022
Фото: Getty Images
Представляем результаты матчей 1-го тура отборочного раунда на ЧМ-2022.
Группа А
Сербия - Ирландия 3:2
Голы: Браун, 18 - 0:1, Влахович, 40 - 1:1, Митрович, 68 - 2:1, Митрович, 75 - 3:1, Коллинз, 86 - 3:2
Сербия: Дмитрович, Младенович (Костич, 46), Павлович, Митрович, Гайич, Джуричич (Митрович, 63), Лукич, Тадич (Гудель, 78), Рачич (Максимович, 63), Миленкович, Влахович (Йович, 82).
Ирландия: Трэверс, Стивенс, Коулмэн, О`Ши, Доэрти, Браун (Коллинз, 79), Моламби (Хендрик, 61), Робинсон (Макклейн, 79), Каллен, Кларк (Брэйди, 79), Коннолли (Лонг, 67).
Группа Е
Эстония - Чехия 2:6
Голы: Саппинен, 12 - 1:0, Шик, 18 - 1:1, Барак, 27 - 1:2, Соучек, 32 - 1:3, Соучек, 43 - 1:4, Соучек, 48 - 1:5, Янкто, 56 - 1:6, Аньер, 86 - 2:6
Эстония: Аксалу, Пюрг, Лиландер, Паскочи, Поом, Антонов (Пури, 75), Ыйгус, Васильев (Аньер, 73), Саппинен (Рооснупп, 88), Аллику (Кирсс, 73), Ващук (Фролов, 82).
Чехия: Павленка, Кадержабек, Челюстка (Зима, 85), Кудела, Боржил, Дарида, Провод (Выдра, 65), Янкто (Масопуст, 65), Соучек, Барак (Пекхарт, 65), Шик (Голеш, 79).
Группа G
Латвия - Черногория 1:2
Голы: Икауниекс, 40 - 1:0, Йоветич, 41 - 1:1, Йоветич, 83 - 1:2
Латвия: Штейнбор, Черномордый, Юрковскис, Ошс, Икауниекс, Цыганик (Икауниекс, 81), Камеш (Яунземс, 71), Зюзин (Карклиньш, 71), Улдрикис (Кроллис, 81), Тоберс, Савальниекс.
Черногория: Миятович, Радунович, Вуячич, Савич, Марушич, Хакшабанович (Больевич, 90), Шчекич, Косович, Джурджевич, Иванович (Йовович, 75), Йоветич (Бечирай, 87).
Гибралтар - Норвегия 0:3
Голы: Серлот, 43 - 0:1, Торстведт, 45 - 0:2, Свенссон, 57 - 0:3
Гибралтар: Кулинг, Уайзмэн, Чиполина, Оливеро, Эннесли (Барнетт, 72), Ронан (Босио, 67), Сарджент, Де Барр, Уокер, Муэли, Кассиаро (Валарино, 78).
Норвегия: Ярстейн, Лоде, Свенссон (Линнес, 62), Страннберг, Мелинг, Мидтше (Нген, 62), Эдегор (Берг, 46), Торстведт, Эльюнусси (Хеуге, 46), Серлот, Холанд (Кинг, 62).
Группа Н
Словения - Хорватия 1:0
Гол: Ловрич, 15 - 1:0
Словения: Облак, Мевля, Балковец, Стоянович, Блажич, Куртич, Ловрич (Байрич, 87), Иличич (Скубиц, 87), Бийол (Ветрих, 69), Бохар (Чрнигой, 64), Шпорар (Крамер, 69).
Хорватия: Ливакович, Врсалько, Баришич (Оршич, 46), Вида, Ловрен, Брозович, Модрич, Влашич (Будимир, 69), Ковачич (Пашалич, 83), Перишич, Крамарич (Брекало, 65).
Кипр - Словакия 0:0
Кипр: Деметриу, Иоанну, Лайфис, Сотириу, Кусулос, Антониу, Артиматас, Питтас, Кастанос (Кирьяку, 66), Папулис (Лоизу, 72), Сотириу (Элиа, 90).
Словакия: Дубравка, Пекарик, Губочан, Ганцко, Шкриньяр, Куцка, Беро (Шранц, 78), Дуда (Стрелец, 84), Грошовски, Руснак (Грегуш, 60), Боженик (Дюриш, 61).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3