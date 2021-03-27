19-летний Мухин дебютировал за сборную России

Фото: твиттер сборной России

Хавбек "Локомотива" Максим Мухин дебютировал за сборную России.

19-летний игрок заменил Рифата Жемалетдинова на 86-й минуте матча отбора на ЧМ-2022 против Словении (2:1).

Напомним, что Мухин был вызван в сборную вместо травмированного Романа Зобнина.

Мухин дебютировал за первую команду "Локомотива" в текущем сезоне и успел провести 8 матчей.

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