19-летний Мухин дебютировал за сборную России
Фото: твиттер сборной России
Хавбек "Локомотива" Максим Мухин дебютировал за сборную России.
19-летний игрок заменил Рифата Жемалетдинова на 86-й минуте матча отбора на ЧМ-2022 против Словении (2:1).
Напомним, что Мухин был вызван в сборную вместо травмированного Романа Зобнина.
Мухин дебютировал за первую команду "Локомотива" в текущем сезоне и успел провести 8 матчей.
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