"Реал" не рассчитывает на Бэйла в следующем сезоне
Фото: Getty Images
"Реал" более не нуждается в услугах вингера Гарета Бэйла.
По сведениям Marca, мадридский клуб не рассчитывает на 31-летнего футболиста в следующем сезоне.
Отмечается, что "Реал" задумал провести значительные изменения в составе и сокращение зарплатной ведомости могло бы помочь клубу получить дополнительные средства на трансферы.
Контракт Бэйла с "Реалом" истекает летом 2022 года. На данный момент валлиец находится в аренде в "Тоттенхэме".
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|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
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|7
|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
|14