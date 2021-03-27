"Реал" не рассчитывает на Бэйла в следующем сезоне

Теги реал мадридгарет бэйлтоттенхэм

"Реал" не рассчитывает на Бэйла в следующем сезоне Фото: Getty Images

"Реал" более не нуждается в услугах вингера Гарета Бэйла.

По сведениям Marca, мадридский клуб не рассчитывает на 31-летнего футболиста в следующем сезоне.

Отмечается, что "Реал" задумал провести значительные изменения в составе и сокращение зарплатной ведомости могло бы помочь клубу получить дополнительные средства на трансферы.

Контракт Бэйла с "Реалом" истекает летом 2022 года. На данный момент валлиец находится в аренде в "Тоттенхэме".

Читайте также: Агент: "Слова Бэйла про "Реал" вырвали из контекста". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Нидерланды обыграли Латвию, Турция разгромила Норвегию

Нидерланды обыграли Латвию, Турция разгромила Норвегию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов