"Реал" не рассчитывает на Бэйла в следующем сезоне

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"Реал" более не нуждается в услугах вингера Гарета Бэйла.

По сведениям Marca, мадридский клуб не рассчитывает на 31-летнего футболиста в следующем сезоне.

Отмечается, что "Реал" задумал провести значительные изменения в составе и сокращение зарплатной ведомости могло бы помочь клубу получить дополнительные средства на трансферы.

Контракт Бэйла с "Реалом" истекает летом 2022 года. На данный момент валлиец находится в аренде в "Тоттенхэме".

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