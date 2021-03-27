Черчесов прокомментировал травму Головина

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Черчесов прокомментировал травму ГоловинаФото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"

Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился информацией о травме хавбека Александра Головина.

"В перерыве Саша сказал, что есть сомнения. Мы его заменили, чтобы не рисковать. Посмотрим, сможет ли он нам помочь, до следующего матча два дня", - приводит слова Черчесова Sport24.

Напомним, что Головин был заменен на 49-й минуте матча против Словении (2:1).

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