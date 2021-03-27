Тренер Словении Кек высказался о поражении от России

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Наставник сборной Словении Матьяж Кек прокомментировал поражение от России (1:2).

"Поздравляю Россию с заслуженной победой. Мы провели два сложных матча, теперь думаем об игре с Кипром. Слабо реагировали на длинные передачи, Дзюба такое не прощает. Пытались сравнять счeт в конце, однако не вышло. Завершилась наша серия без поражений, надо начинать новую.

В самом матче у нас было много хорошего, однако опять же плохо реагировали на длинные передачи. После победы над Хорватией у нас не было эйфории. Нужно смотреть вперед, готовиться к следующим играм. Постараемся исправить ошибки", - приводит слова Кека "Чемпионат".

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