Агент Кучаева рассказал об интересе к игроку со стороны двух европейских клубов

Фото: Алёна Сахарова, "Чемпионат"

Алёна Сахарова, «Чемпионат» Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/article-3669515-poluzaschitnik-cska-konstantin-kuchaev--o-chalove-golovine-travme-i-novom-imi.html?utm_source=copypaste

Алёна Сахарова, «Чемпионат» Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/article-3669515-poluzaschitnik-cska-konstantin-kuchaev--o-chalove-golovine-travme-i-novom-imi.html?utm_source=copypaste

Александр Клюев, агент хавбека ЦСКА Константина Кучаева, рассказал об интересе к игроку из Европы.

"Почему Кучаев не перебрался в "Рубин" к Слуцкому? Да, разговор об этом был прямо перед началом сезона. Костя уже согласился на переход, однако речь шла об аренде. В августе один из братьев Березуцких сказал: "Ребят, подождите до 1 сентября. Если не будете играть, то вопрос решенный". Мы согласились, и вот, во что вышло - Константин стал одним из лучших бомбардиров ЦСКА. Потом опять травма мениска включилась, однако сейчас его это не беспокоит, он наберет форму и все будет нормально.

Какие планы на будущее? Мы вели переговоры по Косте с разными клубами, сейчас планировали, что на Чемпионат Европы приедут команды его смотреть. По моей информации, это "Лидс" и "Парма", - приводит слова агента "Матч ТВ".

Напомним, что Кучаев не примет участия в молодежном Евро-2021 из-за повреждения.

В этом сезоне на счету Кучаева 6 голов и 4 ассиста в 23 играх.

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