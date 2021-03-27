Агент Кучаева рассказал об интересе к игроку со стороны двух европейских клубов
Фото: Алёна Сахарова, "Чемпионат"
Алёна Сахарова, «Чемпионат» Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/article-3669515-poluzaschitnik-cska-konstantin-kuchaev--o-chalove-golovine-travme-i-novom-imi.html?utm_source=copypaste
Алёна Сахарова, «Чемпионат» Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/article-3669515-poluzaschitnik-cska-konstantin-kuchaev--o-chalove-golovine-travme-i-novom-imi.html?utm_source=copypaste
Александр Клюев, агент хавбека ЦСКА Константина Кучаева, рассказал об интересе к игроку из Европы.
"Почему Кучаев не перебрался в "Рубин" к Слуцкому? Да, разговор об этом был прямо перед началом сезона. Костя уже согласился на переход, однако речь шла об аренде. В августе один из братьев Березуцких сказал: "Ребят, подождите до 1 сентября. Если не будете играть, то вопрос решенный". Мы согласились, и вот, во что вышло - Константин стал одним из лучших бомбардиров ЦСКА. Потом опять травма мениска включилась, однако сейчас его это не беспокоит, он наберет форму и все будет нормально.
Какие планы на будущее? Мы вели переговоры по Косте с разными клубами, сейчас планировали, что на Чемпионат Европы приедут команды его смотреть. По моей информации, это "Лидс" и "Парма", - приводит слова агента "Матч ТВ".
Напомним, что Кучаев не примет участия в молодежном Евро-2021 из-за повреждения.
В этом сезоне на счету Кучаева 6 голов и 4 ассиста в 23 играх.
Читайте также: Кучаев пропустит молодёжный Евро-2021 из-за ошибки тренерского штаба ЦСКА. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Бельгия сыграла вничью с Чехией, Словакия не смогла обыграть Мальту
-
Португалия сыграла вничью с Сербией
-
Фати рекомендуют удалить мениск. Игрок опасается операции
-
Гасперини ответил на вопрос об увеличении игрового времени для Миранчука
-
Агент Головина высказался о будущем игрока
-
Червиченко раскритиковал Миранчука после матча со Словенией
-
"Ливерпуль" определил трех кандидатов на замену Вейналдуму
-
Агент Кучаева рассказал об интересе к игроку со стороны двух европейских клубов
-
Тренер Словении Кек высказался о поражении от России
-
Черчесов прокомментировал травму Головина
-
ЦСКА просматривает игрока "Ганзы"
-
Хорватия переиграла Кипр, Беларусь была сильнее Эстонии
-
Нидерланды обыграли Латвию, Турция разгромила Норвегию
-
Модрич - рекордсмен по количеству игр за сборную Хорватии
-
Семин объяснил отсутствие Алексея Миранчука в стартовом составе сборной России
-
"Реал" не рассчитывает на Бэйла в следующем сезоне
-
Головин избежал серьезного повреждения
-
Сборная России показала фото из раздевалки после победы над Словенией
-
Девушка дня: Ксения Коваленко - футболистка, родившая дочь Глушакову
-
Черчесов прокомментировал победу над Словенией