Крыховяк сдал повторный тест на коронавирус и был допущен к матчу с Англией

Фото: Польский футбольный союз

Хавбек "Локомотива" Гжегож Крыховяк сможет принять участие в игре отбора на ЧМ-2022 против Англии.

Отметим, что 30 марта игрок сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает Польский футбольный союз, повторный тест футболиста оказался отрицательным и УЕФА допустил его до участия в матче. Оказалось, что Крыховяк переболел коронавирусом в декабре 2020 года.

Матч между Польшей и Англией состоится сегодня в 21:45 (мск).

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