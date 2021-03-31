Крыховяк сдал повторный тест на коронавирус и был допущен к матчу с Англией
Фото: Польский футбольный союз
Хавбек "Локомотива" Гжегож Крыховяк сможет принять участие в игре отбора на ЧМ-2022 против Англии.
Отметим, что 30 марта игрок сдал положительный тест на коронавирус.
Как сообщает Польский футбольный союз, повторный тест футболиста оказался отрицательным и УЕФА допустил его до участия в матче. Оказалось, что Крыховяк переболел коронавирусом в декабре 2020 года.
Матч между Польшей и Англией состоится сегодня в 21:45 (мск).
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