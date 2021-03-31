Россия разгромно проиграла Дании и вылетела из молодежного Евро-2021

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В рамках 3-го тура групповой стадии молодежного Евро-2021 сборная России проиграла Дании.

Таким образом, россияне набрали всего 3 очка и вылетели из турнира. Дания вышла из группы с 1-го места, Франция - со 2-го.

Дания U-21 - Россия U-21 3:0

Голы: Бруун Ларсен, 10 - 1:0, Дрейер, 11 - 2:0, Хольсе, 89 - 3:0

Дания U-21: Кристенсен, Поульсен, Соренсен (Алвес, 78), Нельссон (Хауснер, 61), Линдстрем (Хольсе, 57), Нарти, Дрейер, Андерсен (Юлманд, 61), Бруун Ларсен, Исаксен (Дарамю, 46), Карстенсен.

Россия U-21: Максименко, Тикнизян, Дивеев, Евгеньев, Голубев, Грулев (Ломовицкий, 74), Обляков (Умяров, 46), Захарян (Лесовой, 64), Макаров, Глебов (Куликов, 82), Чалов (Тюкавин, 46).

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