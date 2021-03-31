Армения на последних минутах вырвала победу над Румынией

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Армения на последних минутах вырвала победу над РумыниейФото: ProSport

В рамках 3-го тура отборочного раунда ЧМ-2022 сборная Армении добыла волевую победу над Румынией.

Армения с 9 очками лидирует в группе J. Румыния идет четвертой.

Армения - Румыния 3:2

Голы: Сперцян, 56 - 1:0, Чикылдэу, 62 - 1:1, Чикылдэу, 72 - 1:2, Ароян, 86 - 2:2, Барсегян (пен), 89 - 3:2

Армения: Юрченко, Чалишир, Амбарцумян, Ароян, Оганесян, Байрамян, Мурадян (Сперцян, 46), Барсегян (Удо, 90), Бриаско (Адамян, 46), Карапетян (Шагоян, 46), Григорян.

Румыния: Ницэ, Могош, Банку, Тошка, Кирикеш, Марин, Чикылдэу (Крецу, 81), Станчу (Тэнасе, 73), Максим (Кешерю, 73), Ман (Михэилэ, 81), Пушкаш.

Удаление: Пушкаш (78).

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