"Зенит" - лидер РПЛ по выплатам агентам в 2020 году

Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"

Российский футбольный союз предоставил информацию о суммах, которые клубы выплачивали агентам в 2020 году.

Так, лидером рейтинга стал "Зенит", потративший на агентов более 8 миллионов евро. В топ-3 также вошли "Локомотив" (более 5,6 млн евро) и "Рубин" (4,6 млн).

Также в список попали "Спартак" (4,5 млн), "Динамо" (более 4,3 млн), ЦСКА (3 млн), "Ростов" (1,16 млн) и "Краснодар" (более 1,1 млн).

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