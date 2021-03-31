"Зенит" - лидер РПЛ по выплатам агентам в 2020 году
Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"
Российский футбольный союз предоставил информацию о суммах, которые клубы выплачивали агентам в 2020 году.
Так, лидером рейтинга стал "Зенит", потративший на агентов более 8 миллионов евро. В топ-3 также вошли "Локомотив" (более 5,6 млн евро) и "Рубин" (4,6 млн).
Также в список попали "Спартак" (4,5 млн), "Динамо" (более 4,3 млн), ЦСКА (3 млн), "Ростов" (1,16 млн) и "Краснодар" (более 1,1 млн).
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