"Зенит" готов расстаться с Дриусси

Фото: Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси, скорее всего, покинет клуб этим летом, сообщает El Intransigente.

Ожидается, что "Ривер Плейт" арендует 25-летнего аргентинца с обязательством дальнейшего выкупа.

Трансферная стоимость Дриусси оценивается в 10 миллионов евро.

Дриусси выступает за "Зенит" с 2017 года. В этом сезоне он провел 17 игр, в которых забил два гола и отдал два ассиста.

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