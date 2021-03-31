"Зенит" готов расстаться с Дриусси
Фото: Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит"
Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси, скорее всего, покинет клуб этим летом, сообщает El Intransigente.
Ожидается, что "Ривер Плейт" арендует 25-летнего аргентинца с обязательством дальнейшего выкупа.
Трансферная стоимость Дриусси оценивается в 10 миллионов евро.
Дриусси выступает за "Зенит" с 2017 года. В этом сезоне он провел 17 игр, в которых забил два гола и отдал два ассиста.
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