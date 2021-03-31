Галактионов прокомментировал вылет молодежной сборной России из Евро-2021
Фото: РФС
Наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов высказался о вылете команды из Евро-2021.
"Вы правильно говорите - пропустили два быстрых необязательных гола. Мы не смогли противопоставить быстрый футбол, который продемонстрировали датчане. Мы часто играли через длинные передачи, хотя мы акцентировали внимание на том, чтобы быстро передвигать мяч. Сложилось так, как сложилось.
Продолжу ли я тренировать молодежку? Трудно сказать. Нужно проанализировать турнир. С одной стороны, вышли на Чемпионат Европы впервые за много лет, с другой стороны, мы ставили задачу выйти из группы, а этого не произошло", - приводит слова Галактионова "Матч ТВ".
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