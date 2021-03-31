Испания разобралась с Косово, Италия победила Литву

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Испания разобралась с Косово, Италия победила ЛитвуФото: AS English - Diario AS

В рамках 3-го тура отборочного раунда ЧМ-2022 сборная Испании одержала победу над Косово, а Италия переиграла Литву.

Группа В

Испания - Косово 3:1

Голы: Ольмо, 34 - 1:0, Ферран Торрес, 36 - 2:0, Халими, 70 - 2:1, Жерар Морено, 75 - 3:1

Испания: Унаи Симон, Эрик Гарсия (Рамос, 86), Альба, Мартинес, Льоренте, Ольмо (Каналес, 82), Бускетс (Родри, 82), Педри (Фабиан Руис, 69), Коке, Ферран Торрес, Мората (Жерар Морено, 69).

Косово: Уйкани, Войвода, Дрешевич, Алити, Хадерджонай, Кололи (Зенели, 57), Крюэзю, Рашица (Кастрати, 55), Халими (Воца, 82), Целина, Мурики.


Группа С

Литва - Италия 0:2

Голы: Сенси, 47 - 0:1, Иммобиле (пен), 90 - 0:2

Литва: Шведкаускас, Бенета, Вайткунас, Гирдвайнис, Сиргедас (Элешюс, 58), Сливка, Шимкус (Петравичюс, 83), Дапкус, Черных (Казлаускас, 75), Миколюнас (Гашпуйтис, 74), Новиковас.

Италия: Доннарумма, Толои, Бастони (Ачерби, 89), Эмерсон (Спинаццола, 56), Манчини, Пессина (Барелла, 63), Локателли, Бернардески, Пеллегрини (Сенси, 46), Эль-Шаарави (Кьеза, 46), Иммобиле.

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