Испания разобралась с Косово, Италия победила Литву
Фото: AS English - Diario AS
В рамках 3-го тура отборочного раунда ЧМ-2022 сборная Испании одержала победу над Косово, а Италия переиграла Литву.
Группа В
Испания - Косово 3:1
Голы: Ольмо, 34 - 1:0, Ферран Торрес, 36 - 2:0, Халими, 70 - 2:1, Жерар Морено, 75 - 3:1
Испания: Унаи Симон, Эрик Гарсия (Рамос, 86), Альба, Мартинес, Льоренте, Ольмо (Каналес, 82), Бускетс (Родри, 82), Педри (Фабиан Руис, 69), Коке, Ферран Торрес, Мората (Жерар Морено, 69).
Косово: Уйкани, Войвода, Дрешевич, Алити, Хадерджонай, Кололи (Зенели, 57), Крюэзю, Рашица (Кастрати, 55), Халими (Воца, 82), Целина, Мурики.
Группа С
Литва - Италия 0:2
Голы: Сенси, 47 - 0:1, Иммобиле (пен), 90 - 0:2
Литва: Шведкаускас, Бенета, Вайткунас, Гирдвайнис, Сиргедас (Элешюс, 58), Сливка, Шимкус (Петравичюс, 83), Дапкус, Черных (Казлаускас, 75), Миколюнас (Гашпуйтис, 74), Новиковас.
Италия: Доннарумма, Толои, Бастони (Ачерби, 89), Эмерсон (Спинаццола, 56), Манчини, Пессина (Барелла, 63), Локателли, Бернардески, Пеллегрини (Сенси, 46), Эль-Шаарави (Кьеза, 46), Иммобиле.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3