Гризманн обогнал Трезеге по голам за сборную Франции
Фото: AFP
Форвард сборной Франции Антуан Гризманн отметился голом в игре отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (1:0).
30-летний нападающий "Барселоны" забил 35-й гол в футболке национальной команды. Для этого ему потребовалось 89 игр.
Таким образом, Гризманн обогнал в списке лучших бомбардиров сборной Франции Давида Трезеге (34 гола в 71 матче) и занял чистое четвертое место.
Топ-3 бомбардиров сборной остаются Мишель Платини (41 гол в 72 матчах), Оливье Жиру (44 гола в 106 матчах) и Тьерри Анри (51 гол в 123 матчах).
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