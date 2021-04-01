Гризманн обогнал Трезеге по голам за сборную Франции

Фото: AFP

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн отметился голом в игре отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (1:0).

30-летний нападающий "Барселоны" забил 35-й гол в футболке национальной команды. Для этого ему потребовалось 89 игр.

Таким образом, Гризманн обогнал в списке лучших бомбардиров сборной Франции Давида Трезеге (34 гола в 71 матче) и занял чистое четвертое место.

Топ-3 бомбардиров сборной остаются Мишель Платини (41 гол в 72 матчах), Оливье Жиру (44 гола в 106 матчах) и Тьерри Анри (51 гол в 123 матчах).

Читайте также: Гризманн поставил рекорд сборной Франции. | http://soccernews.ru