Гризманн обогнал Трезеге по голам за сборную Франции

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Гризманн обогнал Трезеге по голам за сборную ФранцииФото: AFP

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн отметился голом в игре отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (1:0).

30-летний нападающий "Барселоны" забил 35-й гол в футболке национальной команды. Для этого ему потребовалось 89 игр.

Таким образом, Гризманн обогнал в списке лучших бомбардиров сборной Франции Давида Трезеге (34 гола в 71 матче) и занял чистое четвертое место.

Топ-3 бомбардиров сборной остаются Мишель Платини (41 гол в 72 матчах), Оливье Жиру (44 гола в 106 матчах) и Тьерри Анри (51 гол в 123 матчах).

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