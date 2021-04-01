Капитан английской команды умер в возрасте 32 лет

Фото: твиттер "Йовил Тауна"

Английский клуб "Йовил Таун" сообщил о смерти капитана команды Ли Коллинза в возрасте 32 лет.

Футболист умер в среду, 31 марта. Причины смерти неизвестны.

"Мы просим каждого уважать частную жизнь семьи в данный момент. Клуб пока не будет давать никаких комментариев", - говорится в заявлении клуба.

Коллинз - воспитанник "Вулверхэмптона". За свою карьеру он играл в "Порт Вейле", "Нортхэмптон Таун", "Мэнсфилд Таун", "Форест Грин Роверс", "Шрусбери Таун" и "Барнсли".

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