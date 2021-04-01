"Челси" вступил в борьбу за Вейналдума

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Хавбек "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум попал в сферу интересов "Челси".

По сведениям Marca, "аристократы" готовы подписать 30-летнего голландца летом на правах свободного агента. Напомним, что интерес к игроку также проявляют "Барселона", ПСЖ и "Ювентус".

Контракт Вейналдума с клубом истекает предстоящим летом, однако "Ливерпуль" попытается продлить соглашение с клубом.

В этом сезоне на счету Вейналдума три забитых гола в 40 матчах.

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