Холанд будет выбирать между двумя клубами
Фото: dpa/Global Look Press
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд практически определился со своим будущим.
Как сообщает канал Esport3, агент игрока Мино Райола и его отец Альф-Инге Холанд во время переговоров с "Барселоной" и "Реалом" дали понять, что 20-летний норвежец будет выбирать между каталонским и мадридским клубом.
В текущем сезоне Холанд провел 31 игру, в которых отметился 33 голами и 7 ассистами. Напомним, что трансферная стоимость игрока оценивается в 180 миллионов евро.
Читайте также: Райола и отец Холанда проведут переговоры с четырьмя клубами АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Лента новостей
-
Николич прокомментировал грядущий уход Чорлуки из "Локомотива"
-
Холанд будет выбирать между двумя клубами
-
Селюк: "Наши молодые таланты жирком заплыли"
-
WhoScored составил символическую сборную первого этапа квалификации ЧМ-2022
-
1
Футболист "Тамбова", подозревающийся в игре на ставках, отказался от проверки на полиграфе
-
1
УЕФА может увеличить заявку сборных на Евро-2020
-
"Челси" вступил в борьбу за Вейналдума
-
"Бавария" - самая результативная команда текущего сезона в топ-5 лигах Европы
-
1
Райола и отец Холанда проведут переговоры с четырьмя клубами АПЛ
-
Доннарумма продлит контракт с "Миланом" только при одном условии
-
Капитан английской команды умер в возрасте 32 лет
-
Хави - лучший тренер февраля и марта в Катаре
-
2
"Барселона" может взять кредит для трансфера Холанда
-
Попов высказался об обратной замене Мостового в матче сборной России
-
ПСЖ хочет выкупить Моисе Кина у "Эвертона"
-
"Ливерпуль" хочет подписать Депая
-
Жемалетдинов и Мухин могут летом покинуть "Локомотив"
-
После "Барселоны" Райола полетел договариваться с "Реалом" о трансфере Холанда
-
"Манчестер Юнайтед" заинтересовался в защитнике "Брайтона"
-
1
Василий Уткин: " Я всегда ставлю против сборной России"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14