Холанд будет выбирать между двумя клубами

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Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд практически определился со своим будущим.

Как сообщает канал Esport3, агент игрока Мино Райола и его отец Альф-Инге Холанд во время переговоров с "Барселоной" и "Реалом" дали понять, что 20-летний норвежец будет выбирать между каталонским и мадридским клубом.

В текущем сезоне Холанд провел 31 игру, в которых отметился 33 голами и 7 ассистами. Напомним, что трансферная стоимость игрока оценивается в 180 миллионов евро.

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