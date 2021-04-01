Холанд будет выбирать между двумя клубами

Теги барселонареал мадридборуссия дортмундэрлинг холандтрансферы

Холанд будет выбирать между двумя клубамиФото: dpa/Global Look Press

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд практически определился со своим будущим.

Как сообщает канал Esport3, агент игрока Мино Райола и его отец Альф-Инге Холанд во время переговоров с "Барселоной" и "Реалом" дали понять, что 20-летний норвежец будет выбирать между каталонским и мадридским клубом.

В текущем сезоне Холанд провел 31 игру, в которых отметился 33 голами и 7 ассистами. Напомним, что трансферная стоимость игрока оценивается в 180 миллионов евро.

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