Николич прокомментировал грядущий уход Чорлуки из "Локомотива"

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Наставник "Локомотива" Марко Николич прокомментировал грядущий уход Ведрана Чорлуки из клуба.

"Честь сказать, я не удивлен его решению, так как мы общаемся ежедневно. У нас хорошие отношения, поэтому я знал об его уходе заранее. Конечно, мне очень жаль. Уверен, что ему по силам еще два года играть на высоком уровне.

Он - замечательный человек и футболист, я не в восторге от такого развития событий, без него будет непросто. Это большая потеря для "Локомотива", - приводит слова Николича Germanijak.

Чорлука выступает за "Локомотив" с 2012 года. Летом он покинет клуб по истечении контракта.

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