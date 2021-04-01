ПСЖ готов значительно снизить стоимость Мбаппе
Фото: LP/Arnaud Journois
ПСЖ готов летом продать нападающего Килиана Мбаппе.
По сведениям Le Parisien, парижане боятся, что игрок может покинуть клуб бесплатно, поэтому готовы продать его 120-150 миллионов евро. Ранее клуб оценивал футболиста в 200 миллионов евро.
Напомним, что контракт Мбаппе с клубом истекает летом 2022 года и игрок пока не согласился на его продление.
В этом сезоне на счету Мбаппе 30 голов и 9 ассистов в 36 матчах.
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|7
|Лион
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|Монпелье
|28
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|Монако
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|Страсбур
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|Анжер
|28
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|12
|Бордо
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|13
|Нант
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|15
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|Дижон
|28
|30
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|28
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|28
|27
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|Амьен
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|Тулуза
|28
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