ПСЖ готов значительно снизить стоимость Мбаппе

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ПСЖ готов летом продать нападающего Килиана Мбаппе.

По сведениям Le Parisien, парижане боятся, что игрок может покинуть клуб бесплатно, поэтому готовы продать его 120-150 миллионов евро. Ранее клуб оценивал футболиста в 200 миллионов евро.

Напомним, что контракт Мбаппе с клубом истекает летом 2022 года и игрок пока не согласился на его продление.

В этом сезоне на счету Мбаппе 30 голов и 9 ассистов в 36 матчах.

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