ЦСКА и Олич определились со сроком контракта
Фото: Твиттер @pfc_cska
ЦСКА заключил контракт с новым тренером команды Ивицей Оличем.
По сведениям Sport24, соглашение хорватского специалиста с клубом будет рассчитано до лета 2022 года.
Напомним, что на посту тренера "армейцев" Олич сменил Виктора Гончаренко.
Ближайший матч ЦСКА проведет 4 апреля против "Тамбова".
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