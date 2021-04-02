ЦСКА и Олич определились со сроком контракта

Фото: Твиттер @pfc_cska

ЦСКА заключил контракт с новым тренером команды Ивицей Оличем.

По сведениям Sport24, соглашение хорватского специалиста с клубом будет рассчитано до лета 2022 года.

Напомним, что на посту тренера "армейцев" Олич сменил Виктора Гончаренко.

Ближайший матч ЦСКА проведет 4 апреля против "Тамбова".

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