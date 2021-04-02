"Барселона" хотела бы отложить покупку Холанда на 2022 год

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Стали известны подробности переговоров между "Барселоной" и агентом нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда Мино Райолой, а также отцом игрока Альфом-Инге Холандом.

Как сообщает канал Esport3, руководство каталонцев дали понять, что хотели бы отложить трансфер Холанда на лето 2022 года, когда можно будет активировать его опцию выкупа за 75 миллионов евро. В другом случае "Барсе" придется заплатить около 190 миллионов евро, 40 из которых агенту.

Отмечается, что "Барса" гарантирует норвежцу, что он будет самым высокооплачиваемым футболистом команды в случае ухода Лионеля Месси или вторым, если аргентинец останется.

"Барса" надеется, что сможет перехватить Холанда у "Реала", так как мадридский клуб также интересуется Килианом Мбаппе.

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