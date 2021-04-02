"Барселона" хотела бы отложить покупку Холанда на 2022 год
Стали известны подробности переговоров между "Барселоной" и агентом нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда Мино Райолой, а также отцом игрока Альфом-Инге Холандом.
Как сообщает канал Esport3, руководство каталонцев дали понять, что хотели бы отложить трансфер Холанда на лето 2022 года, когда можно будет активировать его опцию выкупа за 75 миллионов евро. В другом случае "Барсе" придется заплатить около 190 миллионов евро, 40 из которых агенту.
Отмечается, что "Барса" гарантирует норвежцу, что он будет самым высокооплачиваемым футболистом команды в случае ухода Лионеля Месси или вторым, если аргентинец останется.
"Барса" надеется, что сможет перехватить Холанда у "Реала", так как мадридский клуб также интересуется Килианом Мбаппе.
Читайте также: "Барселона" может взять кредит для трансфера Холанда. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ПСЖ готов значительно снизить стоимость Мбаппе
-
Футболист "Тамбова", подозревающийся в игре на ставках, отказался от проверки на полиграфе
-
УЕФА может увеличить заявку сборных на Евро-2020
-
"Барселона" может взять кредит для трансфера Холанда
-
После "Барселоны" Райола полетел договариваться с "Реалом" о трансфере Холанда
Лента новостей
-
Хавбек "Арсенала" Торрейра намерен покинуть Европу
-
1
Мактоминей назвал лучшего игрока мира
-
Сын Зидана может перейти в клуб Бекхэма
-
Один из четвертьфиналов Кубка России пройдет без VAR
-
"Барселона" хотела бы отложить покупку Холанда на 2022 год
-
ЦСКА и Олич определились со сроком контракта
-
Экс-игрок "Спартака" Симонян передал все свои награды в клубный музей
-
ПСЖ готов значительно снизить стоимость Мбаппе
-
Николич прокомментировал грядущий уход Чорлуки из "Локомотива"
-
Холанд будет выбирать между двумя клубами
-
Селюк: "Наши молодые таланты жирком заплыли"
-
WhoScored составил символическую сборную первого этапа квалификации ЧМ-2022
-
1
Футболист "Тамбова", подозревающийся в игре на ставках, отказался от проверки на полиграфе
-
1
УЕФА может увеличить заявку сборных на Евро-2020
-
"Челси" вступил в борьбу за Вейналдума
-
"Бавария" - самая результативная команда текущего сезона в топ-5 лигах Европы
-
1
Райола и отец Холанда проведут переговоры с четырьмя клубами АПЛ
-
Доннарумма продлит контракт с "Миланом" только при одном условии
-
Капитан английской команды умер в возрасте 32 лет
-
Хави - лучший тренер февраля и марта в Катаре
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14