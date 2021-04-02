Один из четвертьфиналов Кубка России пройдет без VAR

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Игра 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" - "Динамо" пройдет без использования системы VAR.

Как сообщает "Чемпионат", это связано с тем, что система видеоповторов работает только на стадионах клубов РПЛ, а "Крылья Советов" является участником ФНЛ, поэтому на их стадионе нет аппаратуры.

Матч между клубами состоится 8 апреля в 17:30 (мск).

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