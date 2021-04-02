"Манчестер Юнайтед" и "Челси" поборются за одного из лидеров "Ромы"

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"Манчестер Юнайтед" и "Челси" поборются за одного из лидеров "Ромы"Фото: globallookpress.com

Хавбек "Ромы" Никола Дзаньоло может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Il Messagero, в услугах 21-летнего итальянца заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Трансферная стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.

Отмечается, что "Рома" не намерена расставаться с одним из своих лидеров, поэтому отклонит любое предложение.

В этом сезоне Дзаньоло не играл из-за разрыва крестообразных связок колена.

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