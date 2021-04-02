Главные новости дня: 1 апреля
Фото: Твиттер @fcsm_official
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 1 апреля.
WhoScored составил символическую сборную первого этапа квалификации ЧМ-2022.
"Реал" проведет выборы президента клуба.
Владельцы "Ливерпуля" продали 10% акций клуба.
УЕФА может увеличить заявку сборных на Евро-2020.
Футболист "Тамбова", подозревающийся в игре на ставках, отказался от проверки на полиграфе.
Серхио Рамос пропустит матчи против "Ливерпуля" и "Барселоны".
Итальянский клуб хочет переманить спортивного директора "Зенита" Рибальту.
Андреа Пирло дали два матча на исправление результатов "Ювентуса".
"Реал" заинтересовался голкипером "Спартака".
Эрлинг Холанд будет выбирать между двумя клубами.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
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ПСЖ готов значительно снизить стоимость Мбаппе
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Футболист "Тамбова", подозревающийся в игре на ставках, отказался от проверки на полиграфе
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УЕФА может увеличить заявку сборных на Евро-2020
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"Барселона" может взять кредит для трансфера Холанда
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После "Барселоны" Райола полетел договариваться с "Реалом" о трансфере Холанда
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Главные новости дня: 1 апреля
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"Манчестер Юнайтед" и "Челси" поборются за одного из лидеров "Ромы"
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Хавбек "Арсенала" Торрейра намерен покинуть Европу
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1
Мактоминей назвал лучшего игрока мира
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Сын Зидана может перейти в клуб Бекхэма
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Один из четвертьфиналов Кубка России пройдет без VAR
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"Барселона" хотела бы отложить покупку Холанда на 2022 год
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ЦСКА и Олич определились со сроком контракта
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Экс-игрок "Спартака" Симонян передал все свои награды в клубный музей
-
ПСЖ готов значительно снизить стоимость Мбаппе
-
Николич прокомментировал грядущий уход Чорлуки из "Локомотива"
-
Холанд будет выбирать между двумя клубами
-
Селюк: "Наши молодые таланты жирком заплыли"
-
WhoScored составил символическую сборную первого этапа квалификации ЧМ-2022
-
1
Футболист "Тамбова", подозревающийся в игре на ставках, отказался от проверки на полиграфе
-
1
УЕФА может увеличить заявку сборных на Евро-2020
-
"Челси" вступил в борьбу за Вейналдума
-
"Бавария" - самая результативная команда текущего сезона в топ-5 лигах Европы
-
1
Райола и отец Холанда проведут переговоры с четырьмя клубами АПЛ
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Доннарумма продлит контракт с "Миланом" только при одном условии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18