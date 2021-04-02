Главные новости дня: 1 апреля

Теги тамбовэрлинг холандреал мадридсерхио рамос

Главные новости дня: 1 апреля Фото: Твиттер @fcsm_official

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 1 апреля.

WhoScored составил символическую сборную первого этапа квалификации ЧМ-2022.

"Реал" проведет выборы президента клуба.

Владельцы "Ливерпуля" продали 10% акций клуба.

УЕФА может увеличить заявку сборных на Евро-2020.

Футболист "Тамбова", подозревающийся в игре на ставках, отказался от проверки на полиграфе.

Серхио Рамос пропустит матчи против "Ливерпуля" и "Барселоны".

Итальянский клуб хочет переманить спортивного директора "Зенита" Рибальту.

Андреа Пирло дали два матча на исправление результатов "Ювентуса".

"Реал" заинтересовался голкипером "Спартака".

Эрлинг Холанд будет выбирать между двумя клубами.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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