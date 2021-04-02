Главные новости дня: 1 апреля

Фото: Твиттер @fcsm_official

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 1 апреля.

WhoScored составил символическую сборную первого этапа квалификации ЧМ-2022.

"Реал" проведет выборы президента клуба.

Владельцы "Ливерпуля" продали 10% акций клуба.

УЕФА может увеличить заявку сборных на Евро-2020.

Футболист "Тамбова", подозревающийся в игре на ставках, отказался от проверки на полиграфе.

Серхио Рамос пропустит матчи против "Ливерпуля" и "Барселоны".

Итальянский клуб хочет переманить спортивного директора "Зенита" Рибальту.

Андреа Пирло дали два матча на исправление результатов "Ювентуса".

"Реал" заинтересовался голкипером "Спартака".

Эрлинг Холанд будет выбирать между двумя клубами.

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