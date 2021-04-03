"Боруссия" Дортмунд проиграла "Айнтрахту" и другие результаты 27-го тура Бундеслиги
Фото: Jan Huebner/Pool, Jan Huebner
Представляем результаты матчей 27-го тура немецкой Бундеслиги.
"Боруссия" Д - "Айнтрахт" 1:2
Голы: Шульц (аг), 11 - 0:1, Хуммельс, 44 - 1:1, Андре Силва, 87 - 1:2
"Боруссия" Д: Хитц, Хуммельс, Аканджи, Шульц (Рейньер, 80), Азар (Кнауфф, 63), Геррейру, Дилэйни, Беллингем (Дауд, 56), Джан, Холанд, Ройс (Рейна, 80).
"Айнтрахт": Трапп, Дурм (Чендлер, 74), Ильзанкер, Ндика, Тута, Костич, Роде (Баркок, 88), Соу, Юнес (Камада, 46), Андре Силва (Цубер, 89), Йович.
"Байер" - "Шальке" 2:1
Голы: Аларио, 26 - 1:0, Шик, 72 - 2:0, Хунтелар, 81 - 2:1
"Байер": Градецки, Бендер, Та, Тапсоба, Венделл, Арангис (Виртц, 60), Демирбай (Бэйли, 67), Амири (Диаби, 82), Паласиос, Бельараби (Фримпонг, 82), Аларио (Шик, 67).
"Шальке": Реннов, Стамбули, Беккер, Тиав, Айдин (Шопф, 75), Колашинац, Чалханоглу (Боздоган, 46), Маскарель, Сердар (Пасиенсия, 74), Харит, Хунтелар.
"Вольфсбург" - "Кельн" 1:0
Гол: Брекало, 69 - 1:0
"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Руссийон (Филипп, 62), Арнольд, Герхардт, Шлагер (Гилавоги, 90), Брекало (Жоао Виктор, 73), Баку, Вегорст.
"Кельн": Хорн, Эхизибуэ, Чихос, Хорхе Мере, Каттербах (Кайнц, 75), Якобс, Вольф (Деннис, 81), Дрекслер (Реджбечай, 66), Хектор (Андерссон, 75), Схири, Дуда (Майер, 81).
"Майнц" - "Арминия" 1:1
Голы: Бросински (пен), 56 - 1:0, Фогльзаммер, 76 - 1:1
"Майнц": Центнер, Бросински (да Кошта, 71), Белль (Хак, 77), Ниакате, Сен-Жюст, Мвене, Кор, Боэтиюс (Латца, 71), Баррейро, Глатцель (Онисиво, 69), Буркардт (Салаи, 77).
"Арминия": Ортега, Брюннер, ван дер Хорн, Нильссон, Лукоки (де Медина, 86), Окугава (Клос, 71), Майер (Кунце, 61), Притль, Доан, Влап (Кордова, 62), Фогльзаммер (Гебауэр, 86).
"Аугсбург" - "Хоффенхайм" 2:1
Голы: Варгас, 8 - 1:0, Хан, 23 - 2:0, Сков, 85 - 2:1
"Аугсбург":: Гикевич, Фрамбергер (Педерсен, 46), Гауэлеу, Удуохай, Гумны, Калиджури, Хедира, Груэсо, Варгас (Грегорич, 46), Хан, Рихтер (Оксфорд, 67).
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Пош, Гриллич, Ричардс (Бельфодиль, 74), Йон (Сессеньон, 46), Руди (Гачинович, 46), Самассеку (Фогт, 46), Баумгартнер (Сков, 69), Бебу, Рюттер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20