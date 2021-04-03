"Боруссия" Дортмунд проиграла "Айнтрахту" и другие результаты 27-го тура Бундеслиги

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"Боруссия" Дортмунд проиграла "Айнтрахту" и другие результаты 27-го тура БундеслигиФото: Jan Huebner/Pool, Jan Huebner

Представляем результаты матчей 27-го тура немецкой Бундеслиги.

"Боруссия" Д - "Айнтрахт" 1:2

Голы: Шульц (аг), 11 - 0:1, Хуммельс, 44 - 1:1, Андре Силва, 87 - 1:2

"Боруссия" Д: Хитц, Хуммельс, Аканджи, Шульц (Рейньер, 80), Азар (Кнауфф, 63), Геррейру, Дилэйни, Беллингем (Дауд, 56), Джан, Холанд, Ройс (Рейна, 80).

"Айнтрахт": Трапп, Дурм (Чендлер, 74), Ильзанкер, Ндика, Тута, Костич, Роде (Баркок, 88), Соу, Юнес (Камада, 46), Андре Силва (Цубер, 89), Йович.


"Байер" - "Шальке" 2:1

Голы: Аларио, 26 - 1:0, Шик, 72 - 2:0, Хунтелар, 81 - 2:1

"Байер": Градецки, Бендер, Та, Тапсоба, Венделл, Арангис (Виртц, 60), Демирбай (Бэйли, 67), Амири (Диаби, 82), Паласиос, Бельараби (Фримпонг, 82), Аларио (Шик, 67).

"Шальке": Реннов, Стамбули, Беккер, Тиав, Айдин (Шопф, 75), Колашинац, Чалханоглу (Боздоган, 46), Маскарель, Сердар (Пасиенсия, 74), Харит, Хунтелар.


"Вольфсбург" - "Кельн" 1:0

Гол: Брекало, 69 - 1:0

"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Руссийон (Филипп, 62), Арнольд, Герхардт, Шлагер (Гилавоги, 90), Брекало (Жоао Виктор, 73), Баку, Вегорст.

"Кельн": Хорн, Эхизибуэ, Чихос, Хорхе Мере, Каттербах (Кайнц, 75), Якобс, Вольф (Деннис, 81), Дрекслер (Реджбечай, 66), Хектор (Андерссон, 75), Схири, Дуда (Майер, 81).


"Майнц" - "Арминия" 1:1

Голы: Бросински (пен), 56 - 1:0, Фогльзаммер, 76 - 1:1

"Майнц": Центнер, Бросински (да Кошта, 71), Белль (Хак, 77), Ниакате, Сен-Жюст, Мвене, Кор, Боэтиюс (Латца, 71), Баррейро, Глатцель (Онисиво, 69), Буркардт (Салаи, 77).

"Арминия": Ортега, Брюннер, ван дер Хорн, Нильссон, Лукоки (де Медина, 86), Окугава (Клос, 71), Майер (Кунце, 61), Притль, Доан, Влап (Кордова, 62), Фогльзаммер (Гебауэр, 86).


"Аугсбург" - "Хоффенхайм" 2:1

Голы: Варгас, 8 - 1:0, Хан, 23 - 2:0, Сков, 85 - 2:1

"Аугсбург":: Гикевич, Фрамбергер (Педерсен, 46), Гауэлеу, Удуохай, Гумны, Калиджури, Хедира, Груэсо, Варгас (Грегорич, 46), Хан, Рихтер (Оксфорд, 67).

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Пош, Гриллич, Ричардс (Бельфодиль, 74), Йон (Сессеньон, 46), Руди (Гачинович, 46), Самассеку (Фогт, 46), Баумгартнер (Сков, 69), Бебу, Рюттер.

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
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