Женщина впервые станет помощником главного арбитра на финале Кубка Испании

Фото: FIFA Women's World Cup

Женщина-арбитр Гуадалупе Поррас вошла в судейскую бригаду, которая обслужит финал Кубка Испании сезона 2019/20.

Как сообщает FIFA Women's World Cup, Поррас станет помощником главного арбитра Хавьера Эстрада Фернандеса в сегодняшнем матче между "Атлетиком" и "Реал Сосьедад".

Отмечается, что 34-летняя Поррас будет первой женщиной в истории, которая станет ассистентом главного судьи в финале Кубка Испании.

Финал Кубка Испании прошлого сезона пройдет сегодня в 22:30 (мск).

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