"Бавария" переиграла "РБ Лейпциг" и увеличила отрыв от "быков"

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"Бавария" переиграла "РБ Лейпциг" и увеличила отрыв от "быков"Фото: twitter.com/fcbayern

В рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" одержала победу над "РБ Лейпциг".

"Бавария" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "РБ Лейпциг" на 7 очков.

"РБ Лейпциг" - "Бавария" 0:1

Гол: Горетцка, 38 - 0:1

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Орбан, Клостерманн, Упамекано, Айдара (Серлот, 74), Забитцер, Ольмо (Поульсен, 73; Конате, 88), Адамс (Хван Хи Чхан, 82), Нкунку, Форсберг (Клюйверт, 46).

"Бавария": Нойер, Павар, Алаба, Зюле, Люка Эрнандес, Горетцка (Мусиала, 72), Киммих, Шупо-Мотинг, Мюллер, Коман (Гнабри, 72), Сане (Хави Мартинес, 81).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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